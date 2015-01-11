В рамках ежегодной общероссийской акции «Студенческий десант» в озерской полиции побывали студенты

С 24 по 26 января студенты Озерского филиала ЮУрГУ, Озерского технического колледжа и будущие студенты - одноклассники из школы № 25 встречались с руководителями подразделений Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск.

Правоохранители рассказали студентам о специфике и основных направлениях служебной деятельности каждой службы, о задачах, стоящих перед сотрудниками того или иного подразделения. Юноши и девушки познакомились с такими подразделениями полиции, как кинологическая служба, служба участковых уполномоченных полиции, подразделение ГИБДД, патрульно-постовая служба полиции.

Подполковник милиции в отставке Вениамин Ромаданов рассказал молодежи об оперативной работе сотрудников уголовного розыска и подразделения по борьбе с экономическими преступлениями в недалеком прошлом, отметив при этом, что в настоящее время оперативные службы решают схожие задачи.

Молодые люди посетили отдел по вопросам миграции, где начальник подразделения подполковник полиции Наталья Василенко провела экскурсию, во время которой студенты получили возможность изучить специфику и нюансы данной службы, а также получить ответы на все интересующие вопросы.

Для юных гостей председатель Совета ветеранов озерской полиции Сергей Серухин провел экскурсию в музее Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск. Молодые люди с удовольствием осмотрели экспозиции музея, познакомились с историей озерской полицией и сфотографировались на патрульном мотоцикле.

Как сообщили в пресс-сдужбе УМВД, проведение подобных акций призвано способствовать у студентов собственное представление о работе полиции, и, возможно, некоторые из них после окончания учебных заведений свяжут свою судьбу со службой в органах внутренних дел.