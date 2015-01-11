4 февраля приглашаем Вас на Кубок «Егозы»!

4 февраля пройдёт Кубок "Егозы" по горным лыжам и сноуборду среди любителей и ветеранов в дисциплине слалом-боне.
В соревнованиях могут принимать участие все желающие, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований, не менее чем за 30 минут до начала старта. Стартовый взнос за участие в соревнованиях 600р с учетом скипаса .
Накануне (3 февраля) с 10:00 до 12:00 будет организована тренировка для желающих лучше познакомиться с трассой.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Управление по ФКиС администрации Озерского ГО.
Техническую подготовку мест соревнований обеспечивает г/л комплекс «Егоза».
Главный судья – Кулешов В.В., председатель федерации горных лыж г.Озёрска.
Соревнования не помешают отдыху других гостей комплекса.
Начало стартов в 10:30. Регистрации - в 9:30
GO на гору!
Ключевые теги: ГЛК Егоза, соревнования.
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