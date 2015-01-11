4 февраля приглашаем Вас на Кубок «Егозы»!

4 февраля пройдёт Кубок "Егозы" по горным лыжам и сноуборду среди любителей и ветеранов в дисциплине слалом-боне.

В соревнованиях могут принимать участие все желающие, прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований, не менее чем за 30 минут до начала старта. Стартовый взнос за участие в соревнованиях 600р с учетом скипаса .

Накануне (3 февраля) с 10:00 до 12:00 будет организована тренировка для желающих лучше познакомиться с трассой.

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Управление по ФКиС администрации Озерского ГО.

Техническую подготовку мест соревнований обеспечивает г/л комплекс «Егоза».

Главный судья – Кулешов В.В., председатель федерации горных лыж г.Озёрска.

Соревнования не помешают отдыху других гостей комплекса.

Начало стартов в 10:30. Регистрации - в 9:30

GO на гору!