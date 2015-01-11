Южноуральцы увидят большую «кровавую луну» 31 января

Южноуральцы смогут увидеть «красное суперлуние» в среду, 31 января — редкое астрономическое явление произойдет в последний день января, когда Луна станет так называемой Суперлуной, попав в тень Земли

Грядущее событие особенное по нескольким причинам. Во-первых, жители России увидят «голубую» Луну, то есть, вторую полную луну месяца.

Параллельно будет происходить суперлуние, которое характеризуется максимальным сближением Луны с Землей. В этом момент расстояние между ними сократится примерно до 357 тыс. километров вместо обычных 400. Из-за чего спутник Земли будет выглядеть на 30% ярче обычного и «увеличится» в диаметре на 14%.

Кроме того, эти два события 31 января совпадут с полным лунным затмением — Луна войдет в конус тени, отбрасываемой Землей, из-за чего будет казаться бордово-красной.

Следующее полное затмение Луны ожидается 27 июля 2018 года. Оно будет самым продолжительным в 21 веке и совпадет с великим противостоянием Марса.

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