27 января в ДК «Энергетик» состоялся «Большой зимний концерт», в котором приняли участие творческие коллективы «КДЦ».

На сцене в этот вечер выступали вокальный ансамбль «Лето», хор ветеранов «Славянка», коллектив эстрадной песни «Стиль». Зал гостеприимно встречал долгожданных гостей - ансамбль танца «Сорока» г.Озерска.

Выступление ансамбля «Сорока» внесло яркие краски в программу.

Танцевальные постановки сочетались с вокальными номерами и поражали удивительным сочетанием юмора, задора и красоты. «Веселая кадриль», шуточная «Суматоха», «В гостях у Тимофей Тимофеевича» в исполнении ансамбля «Сорока» зрители встретили несмолкаемыми аплодисментами.

Зажигательно вокальный ансамбль «Лето» исполнил «Ах, эти саночки», с настроением прозвучала песня «Русская тройка» в исполнении хора ветеранов «Славянка». Зрители с радостью подпевали солистам Т. Капиной, А. Исайкину, Л. Маркиной.

Программа концерта не ограничивалась только выступлениями коллективов. Ведущая концерта Татьяна Леонова загадывала загадки, предлагала вспомнить зимние народные приметы, пословицы и обычаи.

Зрительный зал благодарил бурными аплодисментами талантливых исполнителей. Слова признательности и уважения творческим коллективам прозвучали от заведующего филиалом ДК «Энергетик» О. Титовой.