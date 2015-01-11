Выплаты льготникам повысили с 1 февраля

С начала февраля на 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам

Вырастет также на 2,5% стоимость набора социальных услуг (НСУ) для этой категории граждан. Напомним, что федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или деньгами. При этом заменить набор социальных услуг деньгами можно как полностью, так и частично.

С 1 февраля стоимость набора социальных услуг составит 1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:

​ обеспечение необходимыми медикаментами — 828 руб. 14 коп. ;.

​ предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 128 руб. 11 коп. ;.

​ бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118 руб. 94 коп.

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