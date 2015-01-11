Температуру в детском саду привели в норму

Минувшие выходные дни в детском саду №55 «Золотой ключик» выдались напряженными: в экстренном порядке была решена проблема с отоплением помещений, чтобы на новой неделе не дать ребятишкам замерзнуть.

Как пояснила заведующая МБДОУ ЦРР-ДС №55 Галина Беспалова, резкое снижение температуры воздуха началось в минувший четверг, к вечеру. В пятницу 26 января замеры, проведенные во всех 11 группах, где находились порядка 220 детей, показали - 15-17 градусов по Цельсию - значения ниже установленных «Государственными санитарными правилами и нормами...» .

В тот же день информация о тревожной ситуации была доведена до сведения начальника управления образования Горбуновой Л.В. и первого заместителя главы округа Сбитнева И.М. Для решения проблемы в администрации была оперативно создана специальная комиссия с участием представителей ММПКХ.

27 и 28 января в детском саду шли активные ремонтные работы: специалисты привлеченной компании (ООО «Вектор») обнаружили засор фильтров, который был ликвидирован, что привело к восстановлению штатной работы системы - и тем самым ситуация стабилизировалась. Уже в понедельник температура в помещениях детского сада достигла нормы, хотя большинство родителей откликнулись на просьбу руководства МБДОУ ЦРР ДС №55 и единовременно оставили детей дома.

Галина Беспалова:

- На данный момент во всем здании обеспечены комфортные условия для пребывания наших воспитанников. И даже в тех двух группах, находящихся в конце тепловой сети, где весь январь мы включали электрические обогреватели, столбики термометров держатся на должных отметках - температура соответствует параметрам для детских дошкольных учреждений.