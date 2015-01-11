Новый выпуск программы «Городская среда» о прямых платежах за коммунальные услуги

Очередной выпуск программы "Городская среда" посвящён переходу на прямые платежи за коммунальные ресурсы. Напомним, что будущие поправки в Жилищный кодекс предполагают, что договоры будут заключаться непосредственно между собственниками квартир и ресурсоснабжающими организациями. Платежи граждан будут зачисляться напрямую на счета поставщиков коммунальных ресурсов, что позволит сократить уровень задолженности. На ряд наших уточняющих вопросов ответил Общественный советник Главы города по вопросам ЖКХ Станислав Воденко.