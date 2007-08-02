Просим поделиться воспоминаниями о Комсомоле

29 октября 2018 года исполняется 100 лет ВЛКСМ – к этой дате администрация Озерского городского округа объявляет акцию по сбору воспоминаний для создания базы информационных материалов по истории комсомольского движения в Озерске.

Учитывая значительный вклад молодежной организации в строительство и деятельность первенца атомной промышленности – ФГУП «ПО «Маяк» и города атомщиков, глава округа Евгений Щербаков своим постановлением создал оргкомитет по подготовке к юбилею, в который вошли представители органов местного самоуправления, градообразующего предприятия, силовых структур, образовательных организаций и общественных объединений. Также в декабре 2017 года был утвержден перспективный план мероприятий, включающий проведение конкурсов, выставок, соревнований, встреч ветеранов с молодежью и издание печатной продукции – то, что поможет укрепить историческую память и связь поколений.

- Комсомол – это опыт, который можно и нужно творчески использовать в интересах детей и молодежи современной России, - считают в оргкомитете по подготовке к юбилею.

Работа навстречу 100-летию комсомола начата под девизом «Славные традиции – нашему поколению», одно из направлений - создание сводного архива по истории комсомольского движения в Озерском городском округе.

По замыслу организаторов акции, собранную информацию (рукописи, печатные материалы и фото) в последствии планируется передать в городской музей. Воспоминания о самых ярких событиях из жизни озерской комсомольской организации и людях, которые достойно носили звание комсомольца, будут размещены в местных печатных и электронных СМИ, в сети интернет.

Уважаемые жители Озерского городского округа! Тексты и фото, связанные с вашим участием в ВЛКСМ, вы можете отправлять по следующим адресам:

- Совет ветеранов ОГО (ул. Уральская, 7)

Контактные телефоны: 7-59-29, 6-55-77, 6-64-84

с 10:00 до 13:00 часов

- Центральная городская библиотека (ул. Советская, 8)

e-mail: [email protected], ВКонтакте группа «ВашаЮность» – https://vk.com/id348504099

Контактные телефоны: интернет-класс 2–46–00, абонемент «Юность» 2–38–40, читальный зал 2–30–75.

- информационно-аналитического отдела Собрания депутатов ОГО (пр. Ленина, 30-а, оф.110)

Контактный телефон: 2-08-07

E-mail: [email protected]

- служба по делам молодежи администрации ОГО (пр.Ленина, 62)

Контактные телефоны: 8- 9822896625, 8(35130)2-38-30.

E-mail: [email protected]

Справочно: школу комсомола в СССР прошли свыше двухсот миллионов юношей и девушек, многие из которых стали прославленными рабочими и тружениками села, видными государственными и общественными деятелями, выдающимися учеными, военачальниками и дипломатами, мастерами литературы и искусства, чемпионами мира и Олимпийских игр.

http://www.ozerskadm.ru