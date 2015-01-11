Челябинский цинковый завод осваивает новые технологии

При переработке цинкового концентрата образуется цинковый кек (нерастворимый конечный продукт переработки цинковых концентратов) содержащий от 15 до 25 процентов цинка, который отправляется на вельцевание. Вельцевание – это процесс извлечения цинка в специальной вращающейся печи. Кек содержит около 2% серы, неблагоприятно сказывающейся на вельцевании – сера «загрязняет» вельц-печь и повышает расход коксовой мелочи, необходимой для реакции. Поэтому для повышения технико-экономических параметров процесса вельцевания и снижения нагрузки на окружающую среду необходимо снизить содержание сульфидной серы цинковом кеке до минимума.

Для извлечения сульфидной серы из цинкового кека используется флотомашина, которая работает следующим образом: пульпа (смесь твёрдых частиц и жидкости) поступает в верхнюю часть камеры, одновременно в камеру подается сжатый воздух, который вступает в контакт с частицами пульпы, образуя аэрофлокулы. Эти твердые частицы в пузырьках воздуха напоминают микропланеты, окруженные атмосферой. Они всплывают и остаются в пенном слое вместе с сульфидной серой. В результате получается пенный продукт (содержит цинк, серебро, сульфидную серу) и камерный продукт («очищенный» цинковый кек), который и отправляется на переработку в вельц-цех.

«Переработка кека с пониженным содержанием серы повышает производительность вельц-печей, так как снизятся остаточное содержание цинка в клинкере и расход коксовой мелочи», - отмечает технический директор ПАО «ЧЦЗ» Александр Затонский.

Строительство участка флотации планируется завершить в апреле 2018 года. Стоимость всего объекта составит 59 млн рублей, из них затраты на строительно-монтажные работы - около 30 млн.