Какие должны быть действия при обморожении? Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует!

Обморожение представляет собой повреждение какой-либо части тела (вплоть до омертвения) под воздействием низких температур.

Статистика свидетельствует, что почти все тяжёлые обморожения, приведшие к ампутации конечностей, произошли в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Наиболее подвержены обморожению: ступни, пальцы ног, рук, лицо (кончик носа, щеки и мочки ушей).

· Первая степень обморожения (самая легкая): кожа бледнеет, исчезает чувствительность, появляется боль и жжение;

· При второй степени на коже появляются пузыри с прозрачной жидкостью;

· При третьей степени пузыри на коже наполнены кровянистой жидкостью;

· При четвертой стадии происходит омертвение не только мягких, но и костных тканей.

При признаках обморожения следует:

1. Доставить пострадавшего в теплое помещение;

2. До прибытия медиков необходимо снять с пострадавшего промёрзшую одежду, обувь, носки, перчатки;

3. Наложить на пораженные участки сухую теплоизолирующую повязку (слой марли, слой ваты, слой марли, клеенка или полиэтиленовый пакет);

4. Напоить пострадавшего теплым чаем;

5. Вызвать врача, скорую помощь для оказания врачебной помощи в тяжелых случаях.

Исключить резкое прогревание! Нельзя отогревать пострадавшего горячей водой, грелками или у источников открытого огня) - прогревание должно быть медленным.

Нельзя растирать пораженные участки снегом, спиртом, маслом или согревающими мазями!

Ни в коем случае нельзя давать пострадавшему алкоголь!