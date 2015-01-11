Какие должны быть действия при обморожении? Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует!
Обморожение представляет собой повреждение какой-либо части тела (вплоть до омертвения) под воздействием низких температур.
Статистика свидетельствует, что почти все тяжёлые обморожения, приведшие к ампутации конечностей, произошли в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Наиболее подвержены обморожению: ступни, пальцы ног, рук, лицо (кончик носа, щеки и мочки ушей).
· Первая степень обморожения (самая легкая): кожа бледнеет, исчезает чувствительность, появляется боль и жжение;
· При второй степени на коже появляются пузыри с прозрачной жидкостью;
· При третьей степени пузыри на коже наполнены кровянистой жидкостью;
· При четвертой стадии происходит омертвение не только мягких, но и костных тканей.
При признаках обморожения следует:
1. Доставить пострадавшего в теплое помещение;
2. До прибытия медиков необходимо снять с пострадавшего промёрзшую одежду, обувь, носки, перчатки;
3. Наложить на пораженные участки сухую теплоизолирующую повязку (слой марли, слой ваты, слой марли, клеенка или полиэтиленовый пакет);
4. Напоить пострадавшего теплым чаем;
5. Вызвать врача, скорую помощь для оказания врачебной помощи в тяжелых случаях.
Исключить резкое прогревание! Нельзя отогревать пострадавшего горячей водой, грелками или у источников открытого огня) - прогревание должно быть медленным.
Нельзя растирать пораженные участки снегом, спиртом, маслом или согревающими мазями!
Ни в коем случае нельзя давать пострадавшему алкоголь!