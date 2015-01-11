Сегодня, 1 февраля, в Озёрске начался приём заявлений по зачислению в школы будущих первоклассников. Особенность 2018 года: Вы имеете возможность подать заявление в электронном виде.

Приемная кампания будет проходить в несколько этапов:

- с 01 февраля по 30 июня - будут приниматься документы на зачисление детей, проживающих на закрепленной за каждой образовательной организацией территории (постановление администрации Озерского городского округа размещено на официальных сайтах Управления образования и администрации округа);

- с 1 июля по 5 сентября - будет осуществляться прием заявлений во все школы на имеющиеся вакантные места, вне зависимости от места проживания детей.

Процедура подачи заявления следующая.

Родители (законные представители) будущих первоклассников могут подать заявление на зачисление двумя способами:

1 способ - лично в школу;

2 способ - в электронном виде через сеть Интернет (данный способ доступен во всех озерских школах и позволит Вам в любое удобное время подать документы и встать в очередь).

В сети Интернет - посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (каталог услуг – образование – все услуги – зачисление в образовательную организацию – получить услугу) или через информационную систему «Образование Челябинской области» (регистрация заявлений – регистрация в первый класс будущего года).

Прошу Вас обратить внимание на то, что подать документы в электронной форме могут родители (законные представители) только в том случае, если они зарегистрированы на Едином портале государственных и муниципальных услуг и имеют учетную запись Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Если Вы решили подать документы в электронном виде:

- подать документы может один из родителей (законных представителей);

- автоматизированная система присваивает заявлению номер, по которому можно отследить дальнейшее движение;

- при подаче электронного заявления фиксируются дата и точное время его направления (поступление в выбранную Вами школу осуществляется автоматически);

- после того, как родитель (законный представитель) встал в электронную очередь, необходимо в течение 14 календарных дней представить в школу оригиналы и копии следующих документов: свидетельства о рождении ребенка либо документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

При приеме обучающихся в образовательные организации, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (школы №№29, 34, 36, 37, коррекционные классы школ №№35, 41), Вам необходимо дополнительно представить направление, выданное Управлением образования на основании заключения Городской психолого-медико-педагогической комиссии.

Помимо обязательных документов Вы как родители (законные представители) детей имеете право по своему усмотрению представлять другие документы.

Если Вы по каким-то причинам не хотите или не можете самостоятельно подать заявление через сеть Интернет, всегда можно обратиться в школу, к ответственному за приемную кампанию сотруднику. Здесь помогут сделать все те же действия – занести данные в электронную систему регистрации.

Добавим, подобные изменения происходят в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». Правила приема в каждой школе могут незначительно отличаться друг от друга. Поэтому перед подачей заявления рекомендуется ознакомиться с ними на сайте конкретной школы.

Рекомендуем Вам перед подачей документов ознакомиться с нормативными документами Озерского городского округа, которые регламентируют организацию приемной кампании в округе (размещены на сайте Управления образования в разделе «Родителям»):

- Постановление администрации Озерского городского округа от 23.06.2014 №1911 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» (с изменениями от 13.09.2016г);

- Постановление администрации Озерского городского округа от 31.01.2018 №158 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений Озерского городского округа за территориями Озерского городского округа».

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться непосредственно в школу или в Управление образования (71962 – секретарь, 65825 – Виприцкий Илья Андреевич – по регистрации в электронном виде, по общим вопросам: 66228 – Теплыгина Анна Борисовна, 72456 – Втехина Оксана Викторовна).