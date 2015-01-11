ГИБДД устроит тотальную облаву на пьяных водителей 2 февраля

В Челябинской области 2 февраля 2018 года сотрудники ГИБДД организуют массовые проверки водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

В рейдах также примут участие члены добровольных народных дружин и общественных организаций.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, в январе текущего года в регионе зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб и 25 получили ранения.

«Инспекторами ГИБДД выявлено более 1,5 тыс. водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

За управление автомобилем в нетрезвом виде, отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителю грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей.

При повторном совершении такого нарушения предусмотрена уже уголовная ответственность и лишение свободы на срок до двух лет.

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