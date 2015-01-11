Поддержка бизнеса в моногородах Южного Урала позволила сохранить 2,5 тыс. рабочих мест

Поддержка малого бизнеса в моногородах, в том числе за счет создания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), позволила сохранить 2,5 тыс. рабочих мест.

Такое заявление глава региона сделал на открытии съезда лидеров «Опоры России» в Челябинске. Губернатор добавил, что одной из успешных практик 2017 года стало создание МФЦ «Территория бизнеса», где реализован принцип «одного окна». Кроме того, создан региональный Центр микрофинансирования, предоставляющий заемные средства бизнесу под 7,7% годовых. Продолжают использоваться прежние механизмы льгот и налоговых преференций для инвесторов.

Напомним, в ноябре 2017 года Верхний Уфалей получил статус ТОСЭР, а уже в декабре в моногороде появился первый резидент. Бакалу статус территории опережающего развития был присвоен в марте 2017 года. В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, который позволит получить статус и закрытым административно-территориальным образованиям (ЗАТО). В Челябинской области на него претендуют Озерск, Трехгорный и Снежинск.+

Статус резидента ТОСЭР позволит компаниям-инвесторам получить льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, добычу полезных ископаемых и земельному налогу, а также снизить страховые выплаты в государственные внебюджетные фонды.

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