На чемпионат WorldSkills в Челябинской области заявилось 280 молодых профессионалов

С 5 по 9 февраля в Челябинске и Магнитогорске пройдет V открытый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Челябинской области 2018 — в нем примут участие 280 молодых профессионалов региона, а также конкурсанты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Екатеринбурга

Организаторы утверждают, что это будут самые масштабные за всю историю региона соревнования по профмастерству среди студентов профессиональных образовательных организаций, молодых рабочих в возрасте от 16 до 22 лет и юниоров в возрасте от 14 до 16 лет.

Кроме того, в рамках чемпионата-2018 впервые будет представлена возрастная категория юниоров — это студенты профессиональных образовательных организаций и школьники, обучающиеся по программам дополнительного образования. Соревнования для них пройдут по девяти компетенциям: «Инженерный дизайн CAD», «Мехатроника», «Веб-дизайн и разработка», «Технологии моды», «Электромонтаж», «Электроника», «Мобильная робототехника», «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

Помимо конкурсной части для участников и гостей организуют обширную деловую программу. Например, 5 февраля начнет свою работу форум «Наставничество — современный вектор развития». Он пройдет в формате панельной дискуссии, где модератором выступит министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

https://dostup1.ru/