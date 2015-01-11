1 февраля в Центре патриотического воспитания Центральной городской библиотеки Озёрска состоялся «Живой журнал. Страницы истории» для школьников города: на встречу пришли учащиеся 9-х классов школ №№ 27 и 38.

Очередной выпуск «Живого журнала» прошел накануне Дня воинской славы России и был посвящен 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.).

2 февраля 1943 года закончилось одно из переломных сражений Великой Отечественной войны – Сталинградская битва. Военная история знает много примеров мужества, героизма и воинской доблести. Сталинградская эпопея – это особая страница военной истории России. По целям, размаху и напряженности боевых действий Сталинградская битва не имеет равных. Об этом – надо говорить. Это – надо помнить и передавать эту память потомкам - эту мысль постарались донести до слушателей организаторы "Живого журнала".

Первую страницу «Живого журнала» выступлением-презентацией открыла заслуженный учитель РФ Альбина Валерьевна Бочкова. Это был яркий и эмоциональный рассказ историка-профессионала о малоизвестных фактах Сталинградского сражения. Выступление сопровождалось показом фото и видеоматериалов.

Первую страницу «Живого журнала» выступлением-презентацией открыла заслуженный учитель РФ Альбина Валерьевна Бочкова. Это был яркий и эмоциональный рассказ историка-профессионала о малоизвестных фактах Сталинградского сражения. Выступление сопровождалось показом фото и видеоматериалов.

Благодарственные письма и цветы ветеранам вручили председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Иванович Гашев и председатель Совета ветеранов ФГУП ПО «Маяк» Геннадий Васильевич Завгородний.

Своеобразными иллюстрациями к «Живому журналу» стали две выставки: выставка образцов военного снаряжения из личной коллекции Дмитрия Николаевича Карпинского и книжная библиотечная выставка «Дни воинской славы: 75 лет Сталинградской битве», рассказывающая об истории Сталинградской эпопеи. Д.Н. Карпинский – участник Афганской войны, награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За Отвагу». Особый раздел книжной выставки посвящен нашим дорогим ветеранам – А. П. Шипулину и К. И. Тихонову.

Последняя страница «Живого журнала» - музыкальная – подарила талантливое выступление творческого коллектива авторской песни «Островок»: лауреата международных, всероссийских и региональных конкурсов авторской песни Светланы Спесивцевой; лауреата всероссийских конкурсов авторской песни Алексея Гришина и лауреата региональных конкурсов авторской песни Артёма Листратенко.

Мероприятие подготовлено Центральной городской библиотекой tсовместно с Советом ветеранов Озерского городского округа.

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