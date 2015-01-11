Кубок «Егозы» 2018!

В минувшее воскресенье на ГЛК "Егоза" (г.Кыштым) прошли традиционные соревнования по горным лыжам и сноуборду среди любителей и ветеранов в дисциплине слалом-боне. В них приняли участие 52 спортсмена со всей области, в том числе спортсмены, участвующие в Кубке России.

Длина трассы составляла 350 метров, зачет проводился по 2 попыткам.

В результате первые призовые места распределились следующим образом:

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Женщины 50 лет и старше

1. Зырина Ольга Озерск

Женщины 35-49 лет

1.Ветлосемина Ирина Озерск

Женщины 16-34г

1.Беляева Настя Снежинск

Мальчики до 16 лет

1.Черняков Сергей Снежинск

Мужчины 65 лет и старше

1.Пермяков Владимир Озерск

2.Шахматов Валерий Снежинск

3.Усольцев Сергей Озерск

Мужчины 55-64 лет

1.Соломония Шота Екатеринбург

2.Лыткин Сергей Озерск

3.Кулешов Владимир Озерск

Мужчины 45-54 лет

1. Абдракипов Раис Челябинск

2.Мирошниченко Константин Снежинск

3.Верхотурцев Андрей Снежинск

Мужчины 35-44 лет

1.Черняков Евгений Снежинск

2.Шахматов Евгений Снежинск

3.Сурнин Владислав Озерск

Мужчины 16-34 лет

1.Скорев Вячеслав Озерск

2.Абдракипов Марк Челябинск

СНОУБОРД

Женщины старше 23лет

1.Биктимирова Карина Озерск

2.Шнидорова Надежда Новогорный

3.Ломовцева Наталья Озерск

Женщины до 23 лет

1.Щелгачева Даша Кыштым

2.Фоменко Мария Озерск

3.Карпова Анна Кыштым

Мужчины до 23 лет

1. Марков Семен Озерск

2. Богаткин Кирилл Кыштым

3. Сурнин Клим Озерск

Мужчины старше 23 лет

1.Забугорнов Владимир Озерск

2. Дъячков Артем Озерск

3. Игнатьев Виталий Снежинск

Все участники получили призы от Спорткомитета г.Озёрска, и от спонсоров: сети магазинов StreetLab, м-на "Масленка" (ИП Обуховский) и компании "Холодильные установки" (ИП Фоменко).

Большое спасибо всем участникам!

Всем спортивных успехов!

GO на гору!

Фотографии Александра Добровольского.

Протоколы соревнований доступны на http://glk-egoza.ru/event/774-v-minuvshie-voskresenie-sostoyalsya-kubok-egozy.html