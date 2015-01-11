Нам погибших героев не забыть никогда

В день празднования 75-летия Сталинградской битвы в Озерске прошло торжественное мероприятие, организованное у Вечного огня и собравшее вместе десятки представителей разных поколений.

В памятном мероприятии приняли участие руководители округа и градообразующего предприятия, представители общественных объединений и учащаяся молодежь.

День воинской славы России, посвященный одной из наиболее славных страниц отечественной истории, оказался морозным и солнечным. Тем отчетливее чувствовалось, каким теплом были наполнены слова выступавших, сказанные в честь героических защитников города на Волге.

- Сегодня вся страна отмечает важнейшее историческое событие: 2 февраля 1943 года был достигнут коренной перелом в ходе войны против немецко-фашистских захватчиков. Эта великая Победа – разгром врага под Сталинградом - досталась советскому народу невероятно дорогой ценой, и мы чтим память тех, кто отдал свои жизни во имя мирного неба над нашей головой, – отметил в своем обращении к озерчанам глава округа Евгений Щербаков.

Свое отношение к знаменательной дате выразил генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. Он подчеркнул значение Сталинградского сражения и отдельно обратился к ветеранам:

- Такие города как Озерск (города Росатома) стоят, чтобы кровопролитные войны больше никогда не повторялись. Мы обещаем вам верно служить нашему Отечеству – надежно защищать его ядерным щитом, а знамя, взятое из ваших рук, передать следующему поколению – знамя развитого предприятия и города.

Слово у микрофона также было предоставлено председателю Совета ветеранов Озерского городского округа Ивану Гашеву, который напомнил о ситуации, сложившейся на фронтах в 1942-43 годах и ходе Сталинградского сражения, а также представил собравшимся двух его участников, ныне проживающих в Озерске и пришедших к Вечному огню - Александра Петровича Шипулина и Константина Ивановича Тихонова. Своими воспоминаниями с участниками торжественного мероприятия поделилась дочь погибшего в Сталинградском сражении защитника Отечества Евгения Порфирьевна Фокина.

Высокую ноту патриотизма добавил в происходившее гимн России. Минутой молчания выразили озерчане свое уважение к погибшим героям. В завершение торжественного мероприятия состоялось возложение цветов к Вечному огню.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/34562/

Фото Владимира Беляева.