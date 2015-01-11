В Озерске обнаружили 40 «ничейных» объектов инфраструктуры

Прокуратура ЗАТО обнаружило 40 объектов без зарегистрированного права хозяйственного ведения.

Все объекты, обнаруженные проверкой, относятся к инженерным сетям и требуют обслуживания: ливневки, наружные сети канализации, канализационные колодцы и т.д.

Прокурор обратился в суд с требованием возложить на местное муниципальное предприятие коммунального хозяйства обязанность зарегистрировать право хозяйственного ведения в Едином государственном реестре прав.+

Озерский городской суд согласился с доводами прокурора, исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

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