Дубровский возглавил рейтинг влиятельных политиков Южного Урала в январе 2018 года

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский возглавил рейтинг влияния южноуральских политиков в январе 2018 года.

Второе место в рейтинге занял председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, за ним следуют начальник УФСБ Юрий Никитин, глава Челябинска Евгений Тефтелев, председатель Заксобрания Владимир Мякуш и замгубернатора Челябинской области Евгений Голицын. Из остальных участников ТОП-10 трое — начальник ГУ МВД Андрей Сергеев, глава СУ СКР Денис Чернятьев и первый вице-губернатор Евгений Редин — незначительно усилили свои позиции. Совладелец ЧЭМК и холдинга «Ариант» Александр Аристов опустился на 1 пункт и занял 9 место.

Председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин опустился на 2 строчки и занял 12 место. На 13-м — замгубернатора Сергей Шаль, на 14-м — депутат Госудумы РФ Владимир Бурматов. Замыкает ТОП-15 продолжающий наращивать свое влияние после назначения заместителем губернатора Сергей Сушков.

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