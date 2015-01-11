Приходите Маслёну провожать, Весну-красну встречать!

13 февраля, в 15:00 в Центре культуры и досуга молодежи «Мир» (ул. Свердлова, 42) пройдет «Масленица» для детей.

15 февраля, 12:00 в ДК «Энергетик» (пос. Новогорный) состоится познавательно-развлекательная программа «Широкая масленица».

17 февраля, в 12:00 Центр культуры и досуга молодежи «Мир» проведет праздник «Широкая масленица» для жителей микрорайона по адресу: ул. Семенова, 15.

18 февраля, с 12:00 до 15:00 в парке культуры и отдыха развернется народное гулянье «Широкая масленица».

В духе традиционных русских «широких гуляний» программа одновременно будет проходить на нескольких площадках. Откроют праздник «Молодецкие забавы» - соревнования молодежных команд. На сцене будет организовано театрализованное действо «Песни, танцы, да забавы», где гостям свои яркие выступления подарят творческие коллективы города, состоится знакомство с масленичными традициями и пройдут весёлые конкурсы. Самые смелые и сильные смогут проявить свои способности, приняв участие в спортивном конкурсе по поднятию гири и творческом конкурсе по исполнению народных частушек.

На протяжении всего гулянья будут работать интерактивные площадки с развлечениями для всей семьи. «Богатырская поляна» встретит добрых молодцев потешными силовыми состязаниями. «Малышовая поляна» готовит весёлые забавы для детей и взрослых. Маленьким любителям аттракционов на танцевальной площадке предложат «взять штурмом» «Крепость русских богатырей». Никого не оставит равнодушным и праздничное катание гостей на лошадях и «Веселом паровозике». Ваше лицо станет румяным, если вы посетите специальные тематические фотозоны под названием «Масленичная КАДРиль».

Выставка-ярмарка «Урал – умельцев край» порадует ценителей прикладного творчества и оставит положительные воспоминания о празднике, поскольку каждый гость сможет стать обладателем сувенира ручной работы.

На центральной площадке парка будет установлено чучело Масленицы - символа уходящей Зимы и всего праздника в целом.

Помимо хорошего настроения, гостей праздника ждёт душистый чай и любимые масленичные лакомства: свежие пироги, горячие шашлыки, ароматные блины с начинкой на любой вкус.

«Приходите Маслёну в путь провожать,

Песнями да хороводами Весну-красну встречать!»

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