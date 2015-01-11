Представители кандидатов в президенты встретятся на ринге в новом политическом ток-шоу ОТВ «Раунд»

Весь Южный Урал наблюдает за ходом предвыборной кампании в России, ведь грядущие выборы Президента определят судьбу страны на ближайшие 6 лет. Каждый из кандидатов уверен в своих политических перспективах, заявленной программе и народной поддержке. Уверены в этом и представители южноуральских штабов. Именно они защитят своих кандидатов и сомнут соперника в новом политическом ток-шоу «Раунд» на телеканале ОТВ.

На импровизированном ринге у представителей штабов будет возможность раскрыть сильные стороны своих кандидатов. Два человека вступят в словесный баттл. По итогу встречи зрители сами решат, кто из участников был наиболее убедителен. Проигравший не выйдет из игры, а получит новый статус провокатора. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы ток-шоу.

Первыми на импровизированный ринг выйдут представители штабов Ксении Собчак («Гражданская инициатива») и Бориса Титова («Партия роста»). Темой баттла Эрнеста Лукманова и Валихана Тургумбаева станут личности кандидатов.

Премьера ток-шоу «Раунд» состоится в 19:45 на сайте 1obl.tv. Под видео расположится форма для голосования. Зрители сами решат, представитель какого кандидата был наиболее убедителен.

В это же время политическое ток-шоу «Раунд» будут транслировать на телеканале ОТВ.

Источник: https://www.1obl.ru/news/politika/talk-show-round/