Ежегодная денежная выплата донорам

Управление социальной защиты населения информирует граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России (СССР)», что ежегодная денежная выплата в 2018 году составляет 13 562 руб. 78 копеек.

Напоминаем Почетным донорам, не прошедшим перерегистрацию, о необходимости обратиться в УСЗН по адресу: г. Озерск, ул. Космонавтов, 20, каб. 219 в приемные дни: понедельник-четверг с 9.00 час до 17.00 час (в пятницу – приема нет), перерыв с 13.00 до 14.00, т. 6-62-18.

При себе иметь следующие документы:

- паспорт;

- удостоверение Почетного донора;

- сберкнижку или договор с банком (Сбербанк России, Челябинвестбанк или Челиндбанк).