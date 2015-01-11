В Челябинской области начались «Прогулки с доктором»

"Прогулки с доктором" на Южном Урале начали федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии и региональный Союз журналистов.

Первая акция "Прогулок" прошла на межрегиональном Кубке СМИ по горным лыжам, сноуборду и зимнему картингу. Врачи встретились с журналистами на проходивших около Магнитогорска соревнованиях. Международный проект презентовали представителям 20 редакционных команд из Челябинской, Курганской, Свердловской и Тюменской областей, Башкортостана и Пермского края.

Как рассказал главный кардиохирург областного минздрава Олег Лукин, в рамках образовательно-оздоровительного проекта медики консультируют людей на свежем воздухе, например, на спортплощадках. Врачи отвечают на вопросы и популяризуют идею здорового образа жизни.

- Конечно, в таких разговорах мы не даем конкретных рекомендаций, не ставим диагнозов, - рассказал один из участников акции, ведущий специалист кардиоцентра Александр Попов. - Мы говорим о другом. Например, как не стать пациентом нашего Центра.

По словам врача, главное правило для тех, кто хочет стоять на лыжах, а не лежать на больничной койке, - беречь свое здоровье и следить за ним. Поможет активный образ жизни, но только если он соответствует возрасту и физическому состоянию.

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