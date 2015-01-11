Приглашаем жителей округа поддержать любимые команды

17 февраля стартует Открытое первенство Озерского городского округа по волейболу среди мужских команд первой группы.

Для участия в соревнованиях подали заявки семь коллективов:

- команда ПО «Маяк» (г.Озерск), игроки которой составляют «основу» сборной Озерска, победители прошлогоднего Первенства. Уместно было бы добавить, что в этот раз за команду градообразующего предприятия будет играть Алексей Гаврилов, который, без сомнения, добавит мощи в атаке.

- Команда «ХСК» (г. Озерск) - многократный призер местного Первенства, состав команды хорошо известен любителям этого вида спорта, особенность этом сезона: на роль игрока в третьей зоне приглашен Карташов Егор, в прошлом - игрок Челябинского «Торпедо». Пасовать будет Никита Баранаев.

- команда «Темп», известная зрителям из II-ой группы, за которую сыграет Влад Левковский - воспитанник озерского волейбола, вернувшийся в строй после травмы, и представитель Свердловского волейбола, которого увидим в действии в первом же туре.

- АО «КМО» (г. Кыштым) – постоянный участник Первой группы. За наших дорогих соседей, как и в 2017 году, заявлен Александр Зефиров - волейболист, отличающийся особой сложной техникой приема и подачи мяча.

- команда «Горняк» (г. Вишневогорск). Молодая и очень амбициозная команда. Ребята уже набрались опыта в первенстве Челябинска и Екатеринбурга. По мнению их тренера Дмитрия Санатина, за пьедестал они будут бороться обязательно.

- команда «Космос» (г. Снежинск). Пасовать будет Вадим Сербин, кроме того в состав, как и в прошлом году, приглашены игроки из г. Касли.

- команда «Увильды» (г. Челябинск), основной претендент на первое место. В заявке команды и «распасовщик» из Первой группы Челябинска, и два нападающих того же уровня. Сплав молодости, опыта и силы. Капитана команды - Игоря Павленко - ранее болельщики видели в команде Кыштыма, он заявляет о самых высоких претензиях этого коллектива.

Первый тур Первенства пройдет 17 февраля и начнется в 10:00 в СК «Дельфин» (ул. Кирова, 21).

10:00 КМО (г. Кыштым) – «Увильды» (г. Челябинск).

11:30 «Горняк» (г. Вишневогорск) – «Темп» (г. Озерск).

13:00 «ХСК» (г. Озерск) – «Космос» (г. Снежинск).

Игры будут проходить «по круговой», затем – по системе «крест- накрест». Приглашаем жителей округа насладиться прекрасным волейболом и поддержать любимую команду. Полный Календарь Первенства будет опубликован в СМИ позже.

Спонсоры турнира: ПО «Химсталькомплект» и «Чкалов Паб». Вход на игры свободный.

Справки по тел. 89525251410.

http://www.ozerskadm.ru