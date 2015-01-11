По сообщению Министерства науки и образования Челябинской области, на Южном Урале начался региональный этап школьной олимпиады по экологии.
Этап Всероссийской олимпиады школьников пройдет в два дня - 7 и 8 февраля. Теоретический тур и защита проектов соответственно. В нем примут участие учащиеся с 9 по 11 класс.
Первый этап пройдет на базе школы №58 города Магнитогорска и школы №70 города Челябинска. Второй тур олимпиады – защита экологических проектов – пройдет для всех участников в Челябинске.+
Отметим, что наличие экологического проекта является обязательным условием участия конкурсанта.
Результаты этапа будут размещены на официальном сайте ГБУ ДПО РЦОКИО 16 февраля.
https://lentachel.ru
Ключевые теги: Южный Урал, олимпиада по экологии.
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