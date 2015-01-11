Челябинский депутат Госдумы предлагает вернуть «летнее время»

Депутат Госдумы Андрей Барышев предлагает вернуть «летнее время». Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
По словам депутата с отменой «летнего времени» в Москве, центральных регионах Европейской части России и на Урале используется время, отстающее от поясного времени на один час. Из-за этого у жителей этих регионов в летне-осенний период ухудшается состояние здоровья.
В документе отмечается, что в Госдуму поступают многочисленные обращения граждан с требованиями «вернуть летнее время».
«Учёные Географического факультета МГУ подсчитали, что с отменой “летнего времени” ежегодно люди теряют около 200 светлых часов. Таким образом, жители России не просто лишаются солнечного света, но и тратят больше электроэнергии на освещение, а, соответственно, растут их расходы на услуги ресурсоснабжающих организаций», — говорится в пояснительной записке.
Законопроектом предлагают передвинуть стрелки часов вперед. Так, московское время будет равным UTC+4 часа.
По мнению парламентария, это позволит «рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении всех трех летних месяцев и ранней осенью не только сэкономит ресурсы, а также укрепит здоровье граждан».
http://www.nakanune.ru/
Ключевые теги: летнее время, Госдума.
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