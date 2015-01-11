В избиркоме вновь сели «за парты»

Более 200 представителей ТИК прошли второй этап обучения накануне предстоящих 18 марта выборов Президента Российской Федерации.

Среди тех, кто сел «за парты», были председатели, заместители, секретари и бухгалтеры территориальных избирательных комиссий региона.

Обучающий семинар длился более пяти часов.

Подобные курсы облизбирком проводит регулярно. Так, в декабре прошлого года представители территориальных комиссий получили большой информационный блок, касающийся законодательной стороны избирательной компании. В режиме реального времени участники обучения проходили тестирование и проверку уровня своей компетентности по изучаемым вопросам.

23 января после окончания приема уведомлений о готовности предоставления эфирного времени и печатной площади избирательная комиссия обучила представителей СМИ. Были рассмотрены вопросы информирования избирателей, предвыборной агитации, а также сроки и порядок их проведения.

На этот раз, в рамках семинара представители территориальных избиркомов в течение пяти часов изучали особенности планирования и ведения бухгалтерского учета избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации. Помимо этого изучались юридические новации, применяемые в связи с новым порядком приема заявлений для голосования по месту нахождения граждан.

Напомним, что возможность подачи заявления для голосования по месту нахождения для каждого гражданина стартовала с 31 января во всех МФЦ, ТИКах и на портале www.gosuslugi.ru. С 31 января по 7 февраля такое заявление уже подали 1466 человек в Челябинской области, из них 429 человек подали заявление через ТИКи, а 1037 - через МФЦ.

В ходе семинара было подробно рассказано также об особенностях применения информационных технологий и технических новаций, а именно – о нюансах работы с системами видео-наблюдений и спецификой QR-кодирования итоговых протоколов.

Отдельным блоком прошло обучение особенностям планирования и ведения бухгалтерского учета избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2018 году.