Какой подарок может придумать женщина своему мужу, сыну или отцу на 23 февраля? Очередной галстук или набор для бритья?

Дамам больше не нужно ломать голову, изобретая, как оригинальнее поздравить своих любимых мужчин с Днем Защитника Отечества. Ведь лучший подарок – это любовь, хорошее настроение и прекрасная музыка.

ДК «Энергетик» приглашает жителей и гостей поселка 23 февраля на праздничный концерт «За доблесть и честь», посвященный Дню Защитника Отечества. Со сцены будут исполнены популярные песни в исполнении коллективов и солистов Дома Культуры и «УУСЦ» МЧС России. И, конечно, в программе концерта много танцев, юмора, задора и любви!