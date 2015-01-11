На уборку региональных дорог от снега выведено 230 единиц техники

В Челябинской области на очистку региональных дорог общего пользования от выпавшего снега выведено сегодня, 13 февраля, 230 единиц техники.
По данным Челябинского Гидрометцентра в течение предыдущих суток на всей территории области шел небольшой снег. Выпало от 0,1 до 2 миллиметров осадков.
Как уточнили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, снег выпал во всех муниципальных образованиях области, кроме Ашинского и Агаповского районов.
Сегодня утром на областных дорогах общего пользования работало 230 единиц снегоуборочной техники. Борьбу со снегом вели 46 автомобилей «Урал-тройка», 86 комбинированных дорожных машин (КДМ), 55 тракторов со снегоочистителем, 48 автогрейдеров и один шнекоротор.
Дорожно-транспортные происшествия, причиной которых инспекторы ГИБДД указали плохое состояние областных автодорог, за минувшие сутки не зафиксировано. Срывов в движении автобусных маршрутов по вине дорожников нет.
Синоптики прогнозируют небольшой снег в большинстве районов региона в предстоящие несколько дней.
http://uralpress.ru/
Ключевые теги: Южный Урал, дороги, снегопад.
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