На уборку региональных дорог от снега выведено 230 единиц техники

В Челябинской области на очистку региональных дорог общего пользования от выпавшего снега выведено сегодня, 13 февраля, 230 единиц техники.

По данным Челябинского Гидрометцентра в течение предыдущих суток на всей территории области шел небольшой снег. Выпало от 0,1 до 2 миллиметров осадков.

Как уточнили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, снег выпал во всех муниципальных образованиях области, кроме Ашинского и Агаповского районов.

Сегодня утром на областных дорогах общего пользования работало 230 единиц снегоуборочной техники. Борьбу со снегом вели 46 автомобилей «Урал-тройка», 86 комбинированных дорожных машин (КДМ), 55 тракторов со снегоочистителем, 48 автогрейдеров и один шнекоротор.

Дорожно-транспортные происшествия, причиной которых инспекторы ГИБДД указали плохое состояние областных автодорог, за минувшие сутки не зафиксировано. Срывов в движении автобусных маршрутов по вине дорожников нет.

Синоптики прогнозируют небольшой снег в большинстве районов региона в предстоящие несколько дней.

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