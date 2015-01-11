Южноуральцы отправят на Донбасс 20 тонн гуманитарной помощи

Жители Челябинской области сегодня, 14 февраля, отгрузят и отправят гуманитарную помощь на Донбасс: более 20 тонн продуктов питания, различных круп, консервов, игрушек и канцелярских принадлежностей.

Она предназначается для более 300 ветеранов ВОВ и воспитанников детских домов Горловки, Донецка и Макеевки. Отправку проконтролирует председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш.

– Это третья совместная акция Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» и Челябинского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» по сбору гуманитарного груза. Первая акция прошла в феврале 2016 года, вторая организовывалась к 9 мая 2017 года, – рассказали в пресс-службе ЕР.

Отметим, что более 10 тонн груза было собрано комбинатом «Увелка», а также Ленинским, Металлургическим, Тракторозаводским, Еманжелинским и Троицким местным отделениям «Единой России». Также постоянным партнером акции является склад «Феникс».

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