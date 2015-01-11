2 водителя и 8 пешеходов привлечены к ответственности

Сотрудники Госавтоинспекции Озерского городского округа провели надзорное мероприятие по профилактике ДТП с участием пешеходов.

В целях предупреждения правонарушений, связанных с непредоставлением водителями транспортных средств преимущества в движении пешеходам, несоблюдения пешеходами обязанностей при пересечении проезжей части и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, 13 февраля 2018 года в вечернее время сотрудниками ГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск проведено целенаправленное профилактическое мероприятие по выявлению нарушений Правил дорожного движения.

В период проведения профилактического мероприятия сотрудниками ГИБДД были привлечены к административной ответственности 2 водителя за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.18 КоАП РФ (невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимися преимуществом в движении). Привлечены к ответственности 8 пешеходов за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.29 КоАП РФ (штраф в размере 500 рублей).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск