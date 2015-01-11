В Озёрске бурно прошло обсуждение проблем городской медицины

13 февраля в Актовом зале Администрации собрались Глава ОГО Евгений Щербаков, депутаты во главе с председателем Олегом Костиковым, начальник ЦМСЧ-71 Евгений Фомин и представители ФМБА России – замруководителя Наталья Михайлова и начальник управления делами, кадрового и правового обеспечения Сергей Беляев.

На встречу были приглашены и озерчане, которые могли поучаствовать в обсуждении проблем городской медицины, но только после официального завершения заседания – выступления депутатов. Людей пришло столько, что в зал пришлось внести несколько десятков дополнительных стульев.

Ещё перед началом заседания председатель собрания депутатов ОГО Олег Костиков призвал уважать друг друга и сохранять спокойствие, несмотря на то, что тема собрания крайне тяжёлая для Озёрска.

Первые минуты в зале действительно было относительно тихо. Но когда к микрофону подсел руководитель ЦМСЧ-71 Евгений Фомин, в рядах началось самое настоящее волнение. Первый вопрос касался задержки зарплаты медицинским работникам, которые ждали её ещё в конце прошлой недели. По словам Евгения Фомина, с 1 января ЦМСЧ-71 перешла на электронную систему обслуживания. Бухгалтерия теперь работает в системе 1с. Именно из-за неё и произошла задержка выплат. Система дала сбой, деньги не были перечислены вовремя. Он заверил собравшихся, что до 15-го февраля зарплата будет выдана.

Далее вопросы касались кадрового голода в сфере медицины, лекарственного обеспечения.

Затем слово дали заместителю руководителя ФМБА России Наталье Михайловой, собиравшаяся проинформировать собравшихся о работе Агентства в свете тех проблем, которые уже были озвучены. Напомним, что с 2013 года происходит поэтапный переход финансирования здравоохранения в систему ОМС, в ходе него, по словам, Натальи Михайловой, выявились системные проблемы. Особенно это сказалось на финансировании и существовании федеральных медицинских организаций. 30 % медицинской помощи финансирует федеральный бюджет и 70 % программа ОМС. Нарастающий гул недовольства в зале превратился в отдельные выкрики с места с просьбой «говорить по существу» и требованием дать слово пришедшим озерчанам. Таким образом, гостья из федерального ведомства не смогла закончить свою речь. Депутаты также не смогли задать все интересующие их вопросы Евгению Фомину и представителям ФМБА. Всё звуковое пространство захватили жители города, желающие поделиться своими личными проблемами, трудными жизненными ситуациями. Постепенно заседание стало напоминать одно скандально известное телевизионное шоу, где каждый гость кричит что-то своё, а ведущий (в данном случае Олег Костиков) не может взять ситуацию под контроль. На вопрос "Зачем мы сюда пришли, раз нас не хотят выслушать?", председатель собрания депутатов заметил, что "никто никого не держит," после чего добрая часть посетителей тут же в гневе покинула зал.

Из вопросов, которые удалось расслышать, можно выделить следующие: качество предоставляемых медицинских услуг, скорость выезда на вызов машин «Скорой помощи», медицинская сфера посёлков Новогорный, Метлино и Татыш, отсутствие в Озёрске специалистов узкой направленности. Евгений Фомин не был против ответить на данные вопросы, но время не позволяло этого сделать: заседание длилось уже больше 2-х часов. Глава озёрской медицины пообещал лично принять и выслушать каждого в своём рабочем кабинете.

Итогом же почти 3-х часового заседания стало решение о создании рабочей группы, которая должна в ближайшее время заняться подготовкой документа, адресованного руководству страны и лично Президенту Владимиру Путину. Коллегиальный орган будет сформирован до 17 февраля, к участию в нем депутаты пригласили все заинтересованные стороны: администрацию округа, ЦМСЧ №71, руководство ФМБА РФ и ФГУП «ПО «Маяк».

Фото Владимира Беляева.

Александра Лебедева.