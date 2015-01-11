Миллиард рублей потратят на дороги Челябинской области

Более, чем 1 миллиард рублей выделят в 2018 году на ремонт дорог в Челябинской области. Как накануне сообщил региональный министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик, реконструкцию позволят провести сразу по трем программам: «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015-2022 гг.», «Безопасные и качественные дороги» и «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017-2020 гг.».

Всего, в текущем году, построят 72 километра новых дорог и отремонтируют еще 63 километра уже действующих, входящих в перечень региональных трасс. Под программу, также, попадают 10 муниципальных дорог. В Челябинске ремонт затронет 44 километра уличной сети.

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