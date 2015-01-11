Южноуральцев ждут самые теплые дни на этой неделе

Четверг, 15 февраля, обещает быть самым теплым на этой неделе. Догнать его по щедрости солнца постарается воскресенье, 18 февраля. Такой прогноз дает Челябинский гидрометцентр.

Днем 15 февраля будет −3…−5 градусов, переменная облачность, небольшой снег. По ощущениям, правда, на улице холоднее. В этом виновен ветер, он дует сегодня со стороны северо-запада и со скоростью 4−9 метров в секунду.

Если верить долгосрочному прогнозу (его синоптики выдают на неделю), примерно такая же погода будет держаться, как минимум, до будущего четверга: −3…−5 днем и −13…−18 ночью. Такие перепады и характерны для февраля.

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