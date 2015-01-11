Принято решение об отмене учебных занятий

15 февраля состоялось повторное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК), которая приняла решение приостановить с 17 по 22 февраля в Озерском городском округе образовательный процесс.

В заседании СПЭК под председательством заместителя главы округа Олега Ланге приняли участие представители ЦМСЧ №71 ФМБА РФ, Регионального управления №71 ФМБА РФ, Центра гигиены и эпидемиологии №71 ФМБА РФ и управления образования администрации ОГО.

Заслушав и обсудив информацию заместителя главного санитарного врача МРУ № 71 Гладышевой Н.А.,заместителя начальника ФГБУЗ «ЦМСЧ № 71» по педиатрии Шатайловой Л.В., заведующей городской поликлиникой Егоровой И.В. санитарно-противоэпидемической комиссией было принято решение приостановить с 17 по 22 февраля 2018 года (включительно) образовательный процесс в общеобразовательных организациях Озерского городского округа и в организациях дополнительного образования детей, подведомственных управлению образования и управлению культуры администрации и в учреждениях начального и среднего профессионального образования (1,2 курс).

Исполняющему обязанности начальника управления культуры администрации (А.М. Наумову), начальнику управления по физической культуре и спорту администрации (А.А. Гаврилову):

– отменить в учреждениях, подведомственных управлению культуры и управлению по физической культуре и спорту, занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в общих закрытых помещениях с 19.02.2018г. по 22.02.2018г.

Начальнику управления социальной защиты населения (Л.В. Солодовниковой):

– продолжить комплекс ограничительных мероприятий по гриппу в учреждениях системы социальной защиты населения, расположенных на территории Озерского городского округа.

Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий Озерского городского округа независимо от форм собственности, продолжить комплекс ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ:

– принять меры по защите работающего персонала, военнослужащих от заболевания гриппом и ОРВИ, особенно в организациях с высоким риском распространения вирусов (предприятия торговли, сферы обслуживания, общественного транспорта);

- проводить неспецифическую профилактику гриппа и ОРВИ;

- проводить текущую дезинфекцию в помещениях по режиму, эффективному в отношении респираторных вирусов;

- для защиты органов дыхания применять одноразовые маски;

- организовать работу в зимних условиях с соблюдением необходимого температурного режима, обеспечить работающих на открытом воздухе помещениями для обогрева и приема пищи.

Рекомендовать родителям детей, посещающих детские дошкольные учреждения, по возможности ограничить посещение детьми детского сада.

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