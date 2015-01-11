В Челябинском областном суде начались прения по делу экс-сенатора Цыбко

В суде рассматривается апелляционная жалоба бывшего члена Совета Федерации, осужденного за взяточничество.

Прения по уголовному делу осужденного за взяточничество бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко, которое в апелляционной инстанции рассматривает Челябинский областной суд, начались в четверг утром с выступления стороны обвинения, передает корреспондентТАСС из зала заседания.

«Перешли к стадии судебных прений. Прокуроры выступают первыми. Потом заинтересованные лица, защитники и осужденный», — сказала судья в начале судебного заседания.

Сейчас в суде выступает сторона обвинения.

Ранее сообщалось, что 3 августа 2017 года суд Озерска Челябинской области признал Цыбко виновным во взяточничестве и приговорил его к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в 70 млн рублей. Сразу после вынесения приговора Цыбко и его защита подали апелляционную жалобу. Сторона обвинения также не согласна с вынесенным приговором и требует его ужесточения.

Как полагает следствие, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Евгения Тарасова не менее 11 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность.

Также, по данным следствия, в 2012 году Цыбко как лично, так и при посредничестве Тарасова получил 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Озерского городского округа и иных районов Челябинской области.

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