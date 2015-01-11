» Общественные молодёжные палаты отчитались о проделанной работе за год

14 февраля в Кыштыме состоялся круглый стол между общественными молодежными палатами данного городского округа, а также Касли и Озёрска.

Представители Снежинка приехать не смогли. Нашу делегацию представлял. Андрей Васильев, Никита Наумков, Антон Шалимов, и Алексей Короткий.

В трехсторонним диалоге активное участие принял председатель Собрания депутатов Кыштымского городского округа Виктор Силантьев. Виктор Васильевич, с особым интересом отнеся к практикам других муниципалитетов. В частности, взял на заметку опыт Озерского городского округа в проведении конкурсов социальных проектов.

В ходе встречи заслушивались доклады председателей ОМП о проделанной работе за год. По итогам обмена опытом активисты выработали совместные планы на 2018 год, а озерчане пригласили коллег на ежегодный городской форум, который пройдет в Озерске уже весной.