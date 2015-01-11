Техосмотр не пройдут автомобили без «дворников» и с тонировкой фар

В России изменяются правила прохождения транспортными средствами технического осмотра. Новый порядок этой процедуры предусматривает опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации постановление правительства РФ.

Документ вносит поправки в действующие Правила проведения техосмотра. И наряду с чисто формальными корректировками некоторых пунктов правил постановлением вносится ряд действительно серьезных правок, ужесточающих требования к прохождению техосмотра. К примеру, отныне не получат талон о прохождении техосмотра автомобили с неисправным усилителем рулевого управления или текущим гидроусилителем. На дороги не допустят и автомобили с тонировкой фар.

Так, по новым правилам, запрещается эксплуатация машин с измененной оптикой - окрашенными или бесцветными оптическими деталями или пленкой, наклеенной на фары. Не пройдет ТО и автомобиль, владелец которого отключил или демонтировал форсунки омывателей фар. Демонтаж или замена предусмотренных производителем стеклоочистителей и стеклоомывателей запрещена, говорится в постановлении.

Специалисты техосмотра также обязаны впредь проверять наличие в автомобиле исправного огнетушителя и аптечки. Ранее подобное требование распространялось только на знак аварийной остановки.

Говорится в документе и о шинах. Запрещается отныне устанавливать, допустим, на передние колеса шипованные покрышки, а на задние - нешипованные. Резину с шипами разрешено использовать, только если она установлена на все 4 колеса автомобиля сразу.

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