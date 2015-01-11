Жалоба коммунальщиков на штраф в пользу подскользнувшейся озерчанки отклонена

За просрочку выплаты УК дополнительно наказана ещё на 50 тысяч рублей

Апелляционный суд Челябинской области отклонил просьбу управляющей компании Озёрска отменить решение Озёрского городского суда о взыскании 100 тысяч рублей в пользу озерчанки, получившей травмы на скользкой придомовой территории. Решению апелляционной инстанции предшествовало также рассмотрение вопроса на судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда. Обе инстанции признали обоснованными выводы Озёрского суда о причинении вреда здоровью истицы вследствие ненадлежащего исполнения управляющей компанией обязательств по договору управления и не выполнении работ по очистке придомовой территории от наледи и снега, по уборке крыльца и площадки перед входом в подъезд. Напомним, ранее Татьяна Е. подала на УК иск о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, и взыскании денежной компенсации морального вреда, вследствие получения ей травмы при падении на придомовой территории, обслуживаемой управляющей компанией. Озерским городским судом исковые требования были удовлетворены частично, суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., в удовлетворении требований о взыскании понесенных расходов за медицинские услуги судом было отказано.

Оспаривание управляющей компанией решения о наказании в размере 100 000 руб. вышло ей боком: кроме того, что сумма санкции не была уменьшена (УК просила изменить её на 10 000 руб.), судебная коллегия по гражданским делам дополнила решение Озёрского городского суда указанием на взыскание с ответчика в пользу Татьяны Е. ещё и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50 000 руб.

Озёрск.ру