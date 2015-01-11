Платят ли зарплату врачам Озерска? Прокуратура разберется

В связи с многочисленными публикациями в СМИ по факту невыплаты заработной работникам в федеральном учреждении здравоохранения ЦМСЧ-71 ФМБА России в Озерске прокуратурой Челябинской области организовано проведение проверки

Как сообщила пресс-служба прокуратуры области, прокурору ЗАТО Озерск поручено незамедлительно разобраться в сложившейся ситуации, проверить исполнение законодательства при соблюдении трудовых прав медицинского персонала медико-санитарной части. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.+

Проведение проверки поставлено на особый контроль в прокуратуре Челябинской области.

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