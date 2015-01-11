» Ах, что за прелесть — грузинские хинкали!

Что за прелесть грузинские хинкали… Они похожи и не совсем похожи на тюркские манты, на бурятские бозы, на наши пельмени. Хинкали – это хинкали. Сегодня делюсь одним из многочисленных видов этого блюда, которое бывает и со свининой, и с сыром, и с зеленью… И с чем только их не бывает. А мы будем делать с говядиной.
Понадобится:
на фарш:
- 500 г говядины
- 4-5 луковиц
- пучок кинзы (это важно!!!)
- пучок укропа
- 120-150 г кипяченой воды
- 1 ч.л. кориандра
- молотый черный перец по вкусу
- соль.
на тесто:
- 800 г муки
- 2 яйца
- 300 (+-) г воды
- 1 ст. л. соли.
Начинаем, как водится, с теста. Тут все как обычно замешивается из указанных ингредиентов. Единственное замечание от себя: не лениться и поработать с ним минут 10. По окончании скатываем его в колобок, кладем в полиэтиленовый пакет и оставляем на расстойку минут на 30.
Теперь беремся за фарш. Прокручиваем на мясорубке говядину. Мелко режем лук, кинзу и укроп. Добавляем соль, специи, кипяченую воду и хорошо вымешиваем.
Как только тесто расстоялось, делим его на три части и приступаем к раскатке. Сразу скажу: так делаю я, ибо к этому привык. Кто-то может просто катать сочни, как обычно, на пельмени. Только сочни должны быть тонкие и размером с ладошку.
А я тем временем раскатываю один шар в очень тонкий круг и пиалой начинаю вырезать круги под хинкали. Просто идеально для вырезания подходит крышка от коробки монпансье. Но у меня такой нет.
Нарезав круги, начинается лепка хинкали. На середину круга кладется фарш, и заготовка собирается в мешочек. Все аккуратно залепляется, и вытягивается хвостик. Хинкали готов. Излишек хвостиков перед варкой можно срезать кухонными ножницами.
А подсоленная вода в кастрюле уже кипит вовсю. Начинаем опускать хинкали. Есть поверие, что их нужно опускать обязательно хвостиками вверх. Так я и опускаю, не экспериментируя. Варим 10-12 минут и аккуратно вынимаем на тарелку. Можно подать со сметаной, можно сделать томатный соус, можно и с уксусом, можно придумать что-то еще... но хинкали хороши в первозданном виде в сопровождении свежемолотого черного перца.
Ключевые теги: говядина, кинза, мука, яйцо.
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