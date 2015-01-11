» Ах, что за прелесть — грузинские хинкали!

Что за прелесть грузинские хинкали… Они похожи и не совсем похожи на тюркские манты, на бурятские бозы, на наши пельмени. Хинкали – это хинкали. Сегодня делюсь одним из многочисленных видов этого блюда, которое бывает и со свининой, и с сыром, и с зеленью… И с чем только их не бывает. А мы будем делать с говядиной.

Понадобится:

на фарш:

500 г говядины

4-5 луковиц

пучок кинзы (это важно!!!)

пучок укропа

120-150 г кипяченой воды

1 ч.л. кориандра

молотый черный перец по вкусу

соль.

на тесто:

800 г муки

2 яйца

300 (+-) г воды

1 ст. л. соли.

Начинаем, как водится, с теста. Тут все как обычно замешивается из указанных ингредиентов. Единственное замечание от себя: не лениться и поработать с ним минут 10. По окончании скатываем его в колобок, кладем в полиэтиленовый пакет и оставляем на расстойку минут на 30.

Теперь беремся за фарш. Прокручиваем на мясорубке говядину. Мелко режем лук, кинзу и укроп. Добавляем соль, специи, кипяченую воду и хорошо вымешиваем.

Как только тесто расстоялось, делим его на три части и приступаем к раскатке. Сразу скажу: так делаю я, ибо к этому привык. Кто-то может просто катать сочни, как обычно, на пельмени. Только сочни должны быть тонкие и размером с ладошку.

А я тем временем раскатываю один шар в очень тонкий круг и пиалой начинаю вырезать круги под хинкали. Просто идеально для вырезания подходит крышка от коробки монпансье. Но у меня такой нет.

Нарезав круги, начинается лепка хинкали. На середину круга кладется фарш, и заготовка собирается в мешочек. Все аккуратно залепляется, и вытягивается хвостик. Хинкали готов. Излишек хвостиков перед варкой можно срезать кухонными ножницами.

А подсоленная вода в кастрюле уже кипит вовсю. Начинаем опускать хинкали. Есть поверие, что их нужно опускать обязательно хвостиками вверх. Так я и опускаю, не экспериментируя. Варим 10-12 минут и аккуратно вынимаем на тарелку. Можно подать со сметаной, можно сделать томатный соус, можно и с уксусом, можно придумать что-то еще... но хинкали хороши в первозданном виде в сопровождении свежемолотого черного перца.