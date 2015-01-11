12.12.2018 года в 13:55 часов водитель 1973г.р., управляя автомобилем марки «Лексус», выехал на перекрёсток Дзержинского-Кыштымская в г.Озерск на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110, под управлением водителя 1991г.р.

В результате ДТП водитель а/м ВАЗ-2110 получил телесные повреждения.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данном происшествии обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-55-21 (инспектор по разбору ДТП).