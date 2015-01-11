» Губернатор Челябинской области попросил министра обороны проверить пермский авиаполк

Губернатор Челябинской области попросил министра обороны России Сергея Шойгу взять на контроль ситуацию в войсковой части в посёлке Сокол Пермского края, где покончил с собой срочник из Магнитогорска Рустам Авазов.

Такое письмо от имени Бориса Дубровского направлено в военное ведомство.

«С 2013 по 2018 годы в войсковой части № 88503 погибло трое призывников из Челябинской области (2013 год — Игорь Филичев из Златоуста, 2017 год — Максим Михайлов из Карталов и 2018 год — Рустам Авазов из Магнитогорска). Борис Дубровский попросил Сергея Шойгу принять необходимые меры к обеспечению безопасности призывников и недопущению повторения трагических ситуаций», — сообщил 74.ru пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

5 января 2018 года солдата срочной службы, призванного из Магнитогорска полгода назад, нашли мертвым в казарменной душевой. По словам близких, юноше нравилась служба в армии, он планировал подписать контракт, однако у него был конфликт с одним из сослуживцев, призванным из Дагестана. Последнего взяли под стражу на прошлой неделе.

В деле есть ещё один подозреваемый, однако в отношении него ещё не собрана доказательная база, уточнил юрист организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалёв.

Правозащитник собирается вновь ехать на авиабазу на следующей неделе.

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