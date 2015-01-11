Победителей Кубка мира по фристайлу коронуют в Челябинской области

Победителей этапов Кубка мира по фристайлу по традиции наградят коронами, изготовленными златоустовскими мастерами, – соревнования пройдут в Челябинской области 3 и 4 марта.

Изготовлением корон с покрытием из 24-каратного золота для лучших горнолыжников планеты занимаются художники златоустовских мастерских декоративно-прикладного искусства «ЛиК». Короны будут изготовлены по эскизам, которые отражают все то, что объединяет любителей фристайла на Южном Урале: горы, солнце и просторы.

«Еще два года назад мы решили отойти от стандартных призов, так как у чемпионов все полки и так ломятся от различных кубков. Долго думали, чем же удивить спортсменов, и решили: будем их короновать. Очень хотелось, чтобы наши южноуральские этапы действительно стали для них запоминающимися», – отметил генеральный директор «ЛиКа» Андрей Лохтачев.+

Напомним, 3 и 4 марта Челябинская область примет сразу два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Спортсмены начнут съезжаться на курорт уже 27 февраля. Три дня они потратят на тренировки, 2 марта пройдут квалификационные заезды, а 3-го и 4-го – финалы двух этапов. Соревнования международного уровня примет горнолыжный курорт «Солнечная долина». Практически завершено строительство трассы для ски-кросса. Общая протяженность трассы составляет 1 100 метров, перепад высот – 193 метра, высота старта – 561 метр.

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