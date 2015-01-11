» Минэкологии презентовало обновлённую Красную книгу Челябинской области

Министерство экологии Челябинской области презентовало Красную книгу региона, которую за 12 лет после выпуска первого издания пополнили 74 вида растений и животных.

Самыми редкими на территории Челябинской области оказались европейская норка, утка савка, дрофа и средний кроншнеп. Из насекомых — водомерка сфагновая, краснокрыл Келлера, перламутровка Фрейя и степной шмель. Редчайшие растения — ирис сизоватый, кокушник ароматнейший, липарис Лезеля, скрученник приятный, качим скальный, пион уклоняющийся, камнеломка болотная, астрагал Горчаковского, лён уральский, подорожник Крашенинникова, жирянка обыкновенная. Также крайне редко встречаются папоротники, гроздовник ланцетовидный и ужовник обыкновенный.

Отметим, что впервые южноуральская Красная книга появилась в 2005 году. В неё были занесены 368 представителей животного и растительного мира редких и исчезающих видов. Второе издание насчитывает уже 442 биологических вида «краснокнижников».

«Некоторые виды животных и растений из первого издания региональной Красной книги уже не нуждаются в специальных мерах охраны, либо не встречаются на территории области, — рассказал директор ОГУ “Особо охраняемые природные территории Челябинской области” Александр Лагунов. — Таким образом, из нового издания мы исключили 14 видов насекомых, один вид птиц и один вид сосудистых растений, шесть видов мхов, два вида грибов и три вида лишайников. Появляются в книге и новые представители флоры и фауны. Так, впервые представлены некоторые дождевые черви, пауки и водоросли».

Красная книга Челябинской области в настоящий момент включает в себя: 17 млекопитающих, 48 птиц, 5 рептилий, 3 амфибии, 5 рыб, 95 насекомых, 4 паука, 4 моллюска, 1 вид червей, 230 растений, 30 грибов. При этом часть видов, занесенных в Красную книгу Челябинской области, одновременно находится и под защитой Красной книги Российской Федерации, а также входит в Международную Красную книгу.

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