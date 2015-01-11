» Фестиваль «Весенний beat» выходит за пределы Челябинской области

В Челябинске с 29 марта по 9 апреля пройдёт VI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat», объединяющей идеей и темой всех событий которого станет музыка 60−70-х годов ХХ века: рок, блюз, эстрада, джаз.

В рамках фестиваля в южноуральской столице пройдут мастер-классы певицы Рене Мари, джаз-трио Алекса Нахимовского и группы «Della Mae», которые приедут к нам из США, состоится творческая встреча певца и гитариста Тимо Гросса и Германии, а также джем-сейшны.

Кроме того, специально для челябинских СМИ будет организован весенний beat-бал с участием группы «Резиновый дедушка», состоится весенняя beat-ва детских хоров, ночь «битловского» кино, поэтический баттл «Весенние beat’ники» с участием местных поэтов и группы «Друзья брата жениха».

Центральным событием фестиваля станет праздничный гала-концерт, который состоится восьмого апреля в концертном зале имени Сергея Прокофьева. В качестве почетных гостей выступят знаменитые зарубежные и российские исполнители: звезды американского джаза певица Рене Мари и трио Алекса Нахимовского, немецкий блюзовый певец и гитарист Тимо Гросс, группа «Della Mae» (о них уже было сказано выше), ансамбли «Ариэль», «НХА», биг-бэнд под управлением заслуженного артиста России Станислава Бережнова, автор-исполнитель Эдуард Риккер (все — Челябинск).

«Впервые за шесть лет своего существования фестиваль “Весенний beat” выйдет за пределы Южного Урала: его зарубежные гости дадут концерты в Кургане и Екатеринбурге», — рассказала координатор VI Международного музыкального фестиваля «Весенний beat» Наталья Риккер.

Отметим, фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Челябинской области, управления культуры городской администрации, челябинской государственной филармонии, института Гёте в Москве и генерального консульства США в Екатеринбурге.

http://uralpress.ru