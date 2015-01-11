» Многодетным семьям в Челябинской области предоставят право выбора: земля или деньги

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский предложил новый механизм решения актуальной для региона жилищной проблемы многодетных семей.
Инициатива была озвучена главой региона в рамках ежегодного традиционного послания в Законодательном собрании 21 февраля.
Губернатор отметил, что на сегодня в очереди на предоставление земельных участков для жилищного строительства зарегистрировано около 6 тысяч многодетных семей области. В ряде муниципалитетов, прежде всего, в Челябинске, практически нет возможности обеспечить всех нуждающихся землей ввиду отсутствия необходимых участков.
По словам главы региона, многие семьи готовы получить вместо причитающихся им по закону участков них денежную компенсацию и самостоятельно решать проблемы с жильем. «Нужно дать людям право выбора и законодательно закрепить возможность получить денежные средства для улучшения жилищных условий», - предложил Борис Дубровский.
Это предложение будет оформлено и внесено в Законодательное Собрание в качестве инициативы областного Правительства.
http://uralpress.ru
Ключевые теги: Челябинская область, многодетные семьи.
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