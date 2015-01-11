» Традиция поздравлять ветеранов свято соблюдается

Накануне Дня защитника Отечества депутат Собрания депутатов Вячеслав Захаров вместе со своими помощниками поздравил с наступающим праздником ветеранов, проживающих на территории пятого микрорайона – тех, чьи судьбы неразрывно связаны с суровым временем войны.

С каждым годом списки ветеранов, которых поздравляет с 23 февраля депутат Вячеслав Захаров, делаются короче. Тем трогательнее, теплее и ценнее становится каждая встреча с ними, кто здравствует до сих пор и рад любому проявлению внимания к себе.

Кто-то открывает двери и приглашает к себе в дом, а кому-то подарки и пожелания передают через соседей и родственников, потому что уже нет возможности, сил и здоровья подняться и встретить гостей. Но команда Вячеслава Захарова помнит каждого ветерана округа - никто из них не остается без должного внимания. Традиция поздравлять ветеранов войны и тружеников тыла свято соблюдается.

Елена Леонтьевна Родионова, 89 лет:

- Огромная благодарность всем, кто поддерживает эту славную традицию. Нашему избирательному округу повезло с депутатами как нынешнего, так и прошлых созывов. Сама я много лет проработала с детьми и желаю современному поколению сохранить трезвый ум, творческий полет мысли и высокий уровень грамотности.

Евгения Васильевна Машкун в свои 90 лет не смогла сдержать нахлынувших чувств и расплакалась. Чем были ее слезы – памятью о прошлом, благодарностью настоящему – ведомо только ей.

Екатерина Васильевна Халтурина, 98 лет, на вопрос: что бы вы пожелали подрастающему поколению, ответила:

- Оставайтесь всегда людьми. Не безобразничайте. Аккуратно относитесь к тому, что вас окружает, природе, людям, домам. Берегите жизнь и содержите в чистоте то место, где вы сейчас живете.

В поздравительном ветеранском списке также значатся фамилии: Сопот Мария Степановна, Брюханова Тамара Степановна, Чернов Василий Павлович, Писикомов Владимир Иванович (к слову, первый военный комиссар г. Озерска), Демидова Елизавета Ивановна и другие – всем этим замечательным людям были адресованы поздравления, они получили подарки в честь Дня защитника Отечества.

Вячеслав Захаров, депутат Собрания депутатов Озерского городского округа:

- Уважаемые, дорогие наши ветераны, а также военнослужащие, отцы, братья, деды!

В День защитника Отечества мы отдаем дань благодарности тем, кто защищал и защищает нашу Родину, преклоняемся перед военными заслугами прошлых лет. Мы гордимся тем поколением, которое выстояло в войну и показало пример мужественности, сильного характера, несгибаемой воли к жизни. Память об этом в наших сердцах и сердцах будущих поколений будет жить вечно.

Поддерживать ежегодную традицию депутату Вячеславу Захарову пмогают: Совет ветеранов пятого микрорайона (председатель В. И.Афтахова), помощник депутата Л. В. Кутузова.

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