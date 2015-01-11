Евгений Щербаков и Вера Аксёнова провели совместный прием

Глава округа Евгений Щербаков и руководитель общественной приемной Губернатора Челябинской области Вера Аксёнова провели совместный прием по личным вопросам.

Пришедшие на прием озерчане смогли озвучить свои инициативы, обсудить с главой округа и руководителем общественной приемной личные проблемы, получить достоверную информацию по интересующим вопросам. Так, Наталья Меркулова, руководитель Центра общественных инициатив, заведующая структурным подразделением ДК «Строитель» рассказала о своем видении развития культуры в Озерске, социально-досуговой работы в муниципальных учреждениях.

- На постоянной основе провожу встречи в трудовых коллективах и провожу приемы по личным вопросам, - отметил Евгений Щербаков, - Всегда стараюсь помочь в сложных ситуациях. Но радует, что озерчане приходят с интересными идеями, думают о том, как Озерску жить и развиваться в будущем.

- Совместный прием это хорошая возможность сравнить проблемы и вопросы, с которыми люди обращаются в местные органы власти и в общественную приемную Губернатора, - прокомментировала Вера Аксёнова, - Думаю, в будущем такие приемы будут регулярными.

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