Отец тренера хоккейной сборной Олега Знарка: «У сына не было паники в глазах»

Валерий Петрович Знарок рассказал, почему смотрел матч наших против немцев в разных комнатах с женой.

Главный тренер олимпийской сборной Олег Знарок также воспитанник челябинского хоккея. Он в свое время играл нападающим в «Тракторе». В Челябинской области живет его отец Валерий Петрович Знарок, в прошлом тренер хоккейных и футбольных команд. Корреспондент «Комсомольской правды» — Челябинск» пообщался с ним по телефону:

— После победы я не звонил сыну. Я никогда сам ему не звоню. Обычно он сам меня набирает. Понятное дело, такие эмоции.

— Да, «валидольный» матч получился. Таблетки наготове держали?

— Нет! Какие таблетки. Хотя меня потряхивало. Особенно, когда за минуту, играя в меньшинстве, уступали 2:3. Поругивался про себя крепко. Но — Олег молодец. Я не видел паники в его глазах. Он держал себя в руках.

— Верили в победу?

— А куда же без веры. Когда немца удалили в овертайме, подумал, ну, вот сейчас легче будет забить. И парни забили. Молодцы, что говорить!

— Хоккей смотрели с кем?

— С женой. Правда, как обычно в разных комнатах. Мы всегда с супругой так хоккей смотрим. Мне так проще, спокойнее. Да и ей тоже...

КСТАТИ

Шестеро игроков российской хоккейной дружины, тем или иным образом связаны с Челябинской областью. Сергей Мозякин и Василий Кошечкин играют за магнитогорский «Металлург».

Никита Нестеров и автор одной из шайб в победном финале Вячеслав Войнов имеют челябинскую прописку и свою хоккейную карьеру начинали в «Тракторе».

Уроженец Челябинска Николай Прохоркин и уроженец Магнитогорска Егор Яковлев играют за армейцев с берегов Невы. Великолепная пятерка и вратарь!

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